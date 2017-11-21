 Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

    Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İlk 4 maçta 3 galibiyet alarak haftaya averajla 4. sırada giren son finalist Fenerbahçe, seyircisi önünde kazanmak istiyor. Fenerbahçe'yle aynı galibiyet sayısına sahip İspanyol temsilcisi, averajla 3. sırada bulunuyor. Perfumerias Avenida, gruptaki ilk yenilgisi son maçta Yakın Doğu Üniversitesi karşısında sahasında 67-62'lik skorla almıştı. Sahasındaki son 9 Avrupa Ligi maçını kazanan Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde Perfumerias Avenida'yı 3 maç sonunda geçerek Dörtlü Final'e yükselmişti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:48
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