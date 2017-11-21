Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İlk 4 maçta 3 galibiyet alarak haftaya averajla 4. sırada giren son finalist Fenerbahçe, seyircisi önünde kazanmak istiyor. Fenerbahçe'yle aynı galibiyet sayısına sahip İspanyol temsilcisi, averajla 3. sırada bulunuyor. Perfumerias Avenida, gruptaki ilk yenilgisi son maçta Yakın Doğu Üniversitesi karşısında sahasında 67-62'lik skorla almıştı. Sahasındaki son 9 Avrupa Ligi maçını kazanan Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde Perfumerias Avenida'yı 3 maç sonunda geçerek Dörtlü Final'e yükselmişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:48
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Abou bize gelebilir
Toplam 3
Yorum
BJK'li gelecek bize bu aksam... yeterki ters gelmesin !
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Yüzümüz güldü
Toplam 6
Yorum
dadaş defansımız orta sahayı ileri itmediği süreçte başarı oranımız düşer geri kaçtıkca orta sahada geri geliyor forvet ile ara açılıyor
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Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
Toplam 12
Yorum
ERDAL ULUDAG SON HAFTALAR DA SEYRETTİĞİM EN İYİ HAKEM PERFORMANSIYDI BİR BEŞİKTAŞ,LI OLARAK HAKEMİ TEBRİK EDERİM ? DOGRU KARARLA İYİ PERFORMANSTI.
Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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