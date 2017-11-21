Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında

Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Olympiakos ise 4 karşılaşmada elde ettiği 3 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş, Yunan ekibi ile grupta sahasında yaptığı ilk maçı 70-53 kaybetmişti. Glifada kentindeki Makis Lioukas Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.