Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Olympiakos ise 4 karşılaşmada elde ettiği 3 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş, Yunan ekibi ile grupta sahasında yaptığı ilk maçı 70-53 kaybetmişti. Glifada kentindeki Makis Lioukas Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:04
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 8
Yorum
uzman analist boşuna canınızı sıkmayın suni şampiyon belli zaten fener bjk piyon olarak kullanılıyor ligin tadı gelsin diye boşuna tatlı canınızı sıkmayın
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 8
Yorum
uzman analist boşuna canınızı sıkmayın suni şampiyon belli zaten fener bjk piyon olarak kullanılıyor ligin tadı gelsin diye boşuna tatlı canınızı sıkmayın
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Yıldırım’dan 5 maça 1.5 milyon lira prim
Toplam 3
Yorum
adalet Neyin pirimi allah aşkına.Bunca rezaletten sonra hangi yüzle kimin parasını kime dağıtıyorsunuz.Yeter artık çekip gidin artık.REZALET.
Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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