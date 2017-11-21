 Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında

    Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında

    , FIBA Avrupa Kupası A Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

    Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Olympiakos ise 4 karşılaşmada elde ettiği 3 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş, Yunan ekibi ile grupta sahasında yaptığı ilk maçı 70-53 kaybetmişti. Glifada kentindeki Makis Lioukas Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:04
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