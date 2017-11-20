Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, ligde 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Gaziantep Basketbol'u 91-84 yendiklerini anımsattı. Ligde kötü bir süreç yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Mağlubiyetler serisini sonlandırma adına Gaziantep Basketbol maçı önemliydi. Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Sonuna kadar mücadele ettik ve parkeden istediğimiz sonuçla ayrılmayı bildik. Ligde 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Güneş, ligin 8. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacaklarını belirterek, hedeflerinin galibiyet elde ederek çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:37
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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