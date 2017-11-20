 Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da galibiyet sevinci

    Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, ligde 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Gaziantep Basketbol'u 91-84 yendiklerini anımsattı. Ligde kötü bir süreç yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Mağlubiyetler serisini sonlandırma adına Gaziantep Basketbol maçı önemliydi. Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Sonuna kadar mücadele ettik ve parkeden istediğimiz sonuçla ayrılmayı bildik. Ligde 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

    Güneş, ligin 8. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacaklarını belirterek, hedeflerinin galibiyet elde ederek çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:37
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