Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

Güneş, yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Gaziantep Basketbol'u 91-84 yendiklerini anımsattı. Ligde kötü bir süreç yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Mağlubiyetler serisini sonlandırma adına Gaziantep Basketbol maçı önemliydi. Mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Sonuna kadar mücadele ettik ve parkeden istediğimiz sonuçla ayrılmayı bildik. Ligde 4 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Güneş, ligin 8. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacaklarını belirterek, hedeflerinin galibiyet elde ederek çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.