 Galatasaray sonunu getiremedi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Galatasaray sonunu getiremedi

    Galatasaray sonunu getiremedi
    BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta kapanış karşılaşmasında Hatay BB, konuk ettiği Galatasaray'ı 84-82 yendi. Mücadelede ilk üç periyodu üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, final çeyreğinde rakibine boyun eğdi. G.Saray ligde 3. yenilgisini aldı ve 6. sırada kaldı. 6'da 6'yla müthiş bir başlangıç yapan Hatay ise averajla lider F.Bahçe'yi takibini sürdürdü.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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