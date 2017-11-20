Galatasaray sonunu getiremedi

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta kapanış karşılaşmasında Hatay BB, konuk ettiği Galatasaray'ı 84-82 yendi. Mücadelede ilk üç periyodu üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, final çeyreğinde rakibine boyun eğdi. G.Saray ligde 3. yenilgisini aldı ve 6. sırada kaldı. 6'da 6'yla müthiş bir başlangıç yapan Hatay ise averajla lider F.Bahçe'yi takibini sürdürdü.