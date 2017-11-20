Galatasaray potada kayıp
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Sezon başında 5 yıllık başantrenörü Ergin Ataman ile yollarını ayıran ve bu göreve Erman Kunter'i getiren sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde beklenenden uzak bir performans sergiliyor.
Erman Kunter'in göreve gelmesiyle yeni bir kadro kuran Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Avrupa Kupası'nda çıktığı 6 maçın sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 müsabakanın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.
AVRUPA KUPASI'NDA GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DÜŞÜK
Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası'nda gruptan çıkma şansı oldukça düşük. Sarı-kırmızılı takım, Almanya'nın Bayern Münih, İsrail'in Hapoel Bank Yahav, İtalya'nın Grissin Bon Reggio Emilia, Litvanya'nın Lietkabelis ve Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle yer aldığı B Grubu'nda sadece bir maç kazanabildi. İki sezon önce bu kupayı müzesine götüren Galatasaray Odeabank'ın son 16 turuna kalması için kalan 4 maçta iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor.
LİGDE 3 GALİBİYET, 4 MAĞLUBİYET
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de beklenenin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Ligde Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket ve Trabzonspor'a yenildi.
İKİ OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI
Galatasaray Odeabank, bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki oyuncuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım, istenileni veremedikleri gerekçesiyle ABD'li oyuncular Timothy Joseph Cline ve Rakeem Christmas'ın sözleşmelerini karşılıklı feshetti.
BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR
Galatasaray Odeabank'ın bu sezon oynadığı resmi maçlar ve skorları şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
|Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol
|82-58
|Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank
|69-67
|Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank
|75-91
|Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş
|62-83
|Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank
|70-64
|Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece
|98-71
|Trabzonspor-Galatasaray Odeabank
|103-82
|ULEB Avrupa Kupası
|Galatasaray Odeabank-Bayern Münih
|69-86
|Grissin Bon Reggio Emilia-Galatasaray Odeabank
|74-71
|Buducnost VOLI-Galatasaray Odeabank
|87-78
|Galatasaray Odeabank-Lietkabelis
|73-78
|Hapoel Bank Yahav-Galatasaray Odeabank
|81-91
|Bayern Münih-Galatasaray Odeabank
|86-78
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN YA AYKUT BU TAKIM SALDIRSIN KAYBETSİN ÖNEMLİ DEĞİL 3 DEFA BERABERE KALACAGINA 2 DEFA YENERSİN 1 KEZ KAYBEDERSİN SALDIRSIN TAKIM YA
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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