Galatasaray potada kayıp

Erman Kunter'in göreve gelmesiyle yeni bir kadro kuran Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Avrupa Kupası'nda çıktığı 6 maçın sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 müsabakanın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPASI'NDA GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DÜŞÜK

Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası'nda gruptan çıkma şansı oldukça düşük. Sarı-kırmızılı takım, Almanya'nın Bayern Münih, İsrail'in Hapoel Bank Yahav, İtalya'nın Grissin Bon Reggio Emilia, Litvanya'nın Lietkabelis ve Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle yer aldığı B Grubu'nda sadece bir maç kazanabildi. İki sezon önce bu kupayı müzesine götüren Galatasaray Odeabank'ın son 16 turuna kalması için kalan 4 maçta iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor.

LİGDE 3 GALİBİYET, 4 MAĞLUBİYET

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de beklenenin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Ligde Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket ve Trabzonspor'a yenildi.

İKİ OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray Odeabank, bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki oyuncuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım, istenileni veremedikleri gerekçesiyle ABD'li oyuncular Timothy Joseph Cline ve Rakeem Christmas'ın sözleşmelerini karşılıklı feshetti.

BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR



Galatasaray Odeabank'ın bu sezon oynadığı resmi maçlar ve skorları şöyle: