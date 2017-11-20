 Galatasaray potada kayıp – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Galatasaray potada kayıp

    Galatasaray potada kayıp

    Erkek Basketbol Takımı, bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Sezon başında 5 yıllık başantrenörü Ergin Ataman ile yollarını ayıran ve bu göreve Erman Kunter'i getiren sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde beklenenden uzak bir performans sergiliyor.

    Erman Kunter'in göreve gelmesiyle yeni bir kadro kuran , ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Avrupa Kupası'nda çıktığı 6 maçın sadece birini kazanan sarı-kırmızılı takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 müsabakanın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

    AVRUPA KUPASI'NDA GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DÜŞÜK
    Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası'nda gruptan çıkma şansı oldukça düşük. Sarı-kırmızılı takım, Almanya'nın Bayern Münih, İsrail'in Hapoel Bank Yahav, İtalya'nın Grissin Bon Reggio Emilia, Litvanya'nın Lietkabelis ve Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle yer aldığı B Grubu'nda sadece bir maç kazanabildi. İki sezon önce bu kupayı müzesine götüren Galatasaray Odeabank'ın son 16 turuna kalması için kalan 4 maçta iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor.

    LİGDE 3 GALİBİYET, 4 MAĞLUBİYET
    Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de beklenenin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Ligde Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket ve Trabzonspor'a yenildi.

    İKİ OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI
    Galatasaray Odeabank, bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki oyuncuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım, istenileni veremedikleri gerekçesiyle ABD'li oyuncular Timothy Joseph Cline ve Rakeem Christmas'ın sözleşmelerini karşılıklı feshetti.

    BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR

    Galatasaray Odeabank'ın bu sezon oynadığı resmi maçlar ve skorları şöyle:

    Organizasyon Maç Sonuç
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol 82-58
    Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank 69-67
    Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank 75-91
    Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş 62-83
    Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank 70-64
    Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece 98-71
    Trabzonspor-Galatasaray Odeabank 103-82
    ULEB Avrupa Kupası Galatasaray Odeabank-Bayern Münih 69-86
    Grissin Bon Reggio Emilia-Galatasaray Odeabank 74-71
    Buducnost VOLI-Galatasaray Odeabank 87-78
    Galatasaray Odeabank-Lietkabelis 73-78
    Hapoel Bank Yahav-Galatasaray Odeabank 81-91
    Bayern Münih-Galatasaray Odeabank 86-78
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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