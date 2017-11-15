 Potada devler sahne alıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Potada devler sahne alıyor

    Potada devler sahne alıyor

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, yarın ve 17 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. , yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Son şampiyon , 17 Kasım Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak maçta, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya Megasport Arena'da konuk olacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:
    20.00 Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

    20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

    23.00 Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

    17 Kasım Cuma:
    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş

    22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya)

    23.00 - Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya)

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:19
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