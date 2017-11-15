Potada devler sahne alıyor
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, yarın ve 17 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 17 Kasım Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak maçta, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya Megasport Arena'da konuk olacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)
17 Kasım Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya)
23.00 - Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya)
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Dinlenmem lazım
Toplam 9
Yorum
hacı gönderin RVP denen pisliği tazminatını taraftar olarak öderiz
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Mehmet Ekici’nin acelesi yok
Toplam 3
Yorum
UZMAN RİSKE ETSEN NE YAZAR ETMESEN NE YAZAR GERÇİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEDİKLERİ İÇİN BENCE ACELE ETMEYİN HAFTADA 1 MAÇA ÇIKIN ODA PAFLA OLSUN
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2.'lik bizi kesmez!
Toplam 3
Yorum
kartal valla bencede 2.lik size göre biraz fazla.3.lük veya 4.lük.uyar.amabu sefeno isveç takımı gibi birine elenipte türk futboluna ihanet etmeyin
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