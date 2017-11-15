Lukoil Academic 76 - 80 Büyükşehir Belediyespor
Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda beşinci maçına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Bulgaristan'ın Lukoil Academic takımını 80-76 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi.
Botevgrad kentindeki aynı isimli spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-23 üstün bitiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 48-41 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 63-57 önde kapatan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 80-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor üst üste 4. galibiyetini aldı ve grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:25
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Lukoil Academic 76 - 80 Büyükşehir Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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