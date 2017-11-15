 Lukoil Academic 76 - 80 Büyükşehir Belediyespor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Lukoil Academic 76 - 80 Büyükşehir Belediyespor

    Lukoil Academic 76 - 80 Büyükşehir Belediyespor

    Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda beşinci maçına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Bulgaristan'ın Lukoil Academic takımını 80-76 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi.

    Botevgrad kentindeki aynı isimli spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-23 üstün bitiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 48-41 önde girdi.

    Üçüncü çeyreği 63-57 önde kapatan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 80-76 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor üst üste 4. galibiyetini aldı ve grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:25
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