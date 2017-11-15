 Efes, Panathinaikos'u konuk edecek – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Efes, 'u konuk edecek

    Efes, Panathinaikos'u konuk edecek

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Superfoods'u ağırlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Lige istediği gibi başlangıç yapamayarak ilk 5 karşılaşmasını kaybeden , ardından üst üste deplasmanda oynadığı Barcelona Lassa ile Maccabi FOX maçlarını kazanarak çıkışa geçti. Panathianikos Superfoods'un ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:45
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