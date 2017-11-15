Efes, Panathinaikos'u konuk edecek
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Lige istediği gibi başlangıç yapamayarak ilk 5 karşılaşmasını kaybeden Anadolu Efes, ardından üst üste deplasmanda oynadığı Barcelona Lassa ile Maccabi FOX maçlarını kazanarak çıkışa geçti. Panathianikos Superfoods'un ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:45
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Fener'in B planı: Jorge Jesus
Toplam 1
Yorum
ddedde yumurta tavuğun ...... gelince Jesus çıktı.:))
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İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Toplam 8
Yorum
aynen aynen
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Lucescu saklandı
Toplam 2
Yorum
gücünüz yetmeyecek Ne yaparsanız yapın Şenol Güneşi Beşiktaş dan koparamayacaksınız.Bu haberler bilinçli ve kasti yapılıyor.Beşiktaşı durduramayacaksınız.
Efes, Panathinaikos'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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