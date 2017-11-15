Efes, Panathinaikos'u konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Lige istediği gibi başlangıç yapamayarak ilk 5 karşılaşmasını kaybeden Anadolu Efes, ardından üst üste deplasmanda oynadığı Barcelona Lassa ile Maccabi FOX maçlarını kazanarak çıkışa geçti. Panathianikos Superfoods'un ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.