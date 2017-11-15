 Başkandan milli çağrı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Başkandan milli çağrı

    Başkandan milli çağrı
    BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, önemli bir çağrıda bulundu. F.Bahçeli basketbolcuların, Avrupa Ligi maçları nedeniyle A Milli Takım'a katılmayacaklarını açıklamasıyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Tek kutsal forma milli formadır. İnanıyorum ki, oyuncular da gereğini yapacaktır" dedi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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