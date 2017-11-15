Başkandan milli çağrı

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, önemli bir çağrıda bulundu. F.Bahçeli basketbolcuların, Avrupa Ligi maçları nedeniyle A Milli Takım'a katılmayacaklarını açıklamasıyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Tek kutsal forma milli formadır. İnanıyorum ki, oyuncular da gereğini yapacaktır" dedi.