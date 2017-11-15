 Akhisar eski Beşiktaş'lı ile imzaladı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Akhisar eski Beşiktaş'lı ile imzaladı

    Akhisar eski Beşiktaş'lı ile imzaladı

    Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, yabancı oyunculardan Tyrone Nash'le yollarını ayırıp Kenan 'le anlaşma sağladı. 36 yaşında, 2.06 boyundaki Bosna Hersekli oyuncu, ülkemizde daha önce Türk Telekom, Banvit, Beşiktaş ve son olarak Petkimspor'da görev yaptı. Bajramovic'in bu hafta sonunda Selçuklu Belediyespor maçında sahada olması bekleniyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
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