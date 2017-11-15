Akhisar eski Beşiktaş'lı ile imzaladı
Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Akhisar Belediyespor, yabancı oyunculardan Tyrone Nash'le yollarını ayırıp Kenan Bajramovic'le anlaşma sağladı. 36 yaşında, 2.06 boyundaki Bosna Hersekli oyuncu, ülkemizde daha önce Türk Telekom, Banvit, Beşiktaş ve son olarak Petkimspor'da görev yaptı. Bajramovic'in bu hafta sonunda Selçuklu Belediyespor maçında sahada olması bekleniyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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34'lük Atiba yeni sözleşme bekliyor
Toplam 4
Yorum
bjkli sen futbolu bıraksan bile biz seni bırakmayız bu takımda yardımcı hocalık yapacaksın kafan rahat olsun atii
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 7
Yorum
seda atl,madrit e kizgindim,uefa fada atl yaptiklarini biliodum,hakemlerin gözlerini bagliyolardi,yari finalmi finalmiydi,o gün totenham beni kap
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Barış Sezen Çıkarı biraz bozulunca çocuğu yaşındaki hakeme Türkiye'nin gözü önünde ana avrat küfretmeye, rakip oyuncunun gırtlağına sarılmaya utanmayan.
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