 TOFAŞ'ın rakibi Ratiopharm Ulm – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'ın rakibi Ratiopharm Ulm

    TOFAŞ'ın rakibi Ratiopharm Ulm

    Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda , D Grubu 6. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u konuk edecek.

    Geride kalan haftada Rusya'nın Zenit ekibine 84-82 yenilip gruptaki ikinci mağlubiyetini alarak, averajla 3. sıraya gerileyen mavi-yeşilliler, kaybettiği avantajı tekrar yakalamak için Ratiopharm Ulm karşısında galip gelmeye çalışacak. Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. İki takım arasında grubun ilk haftasında oynanan maçı, 83-73'lük skorla Ratiopharm Ulm kazanmıştı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:15
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