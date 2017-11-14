TOFAŞ'ın rakibi Ratiopharm Ulm
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 6. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u konuk edecek.
Geride kalan haftada Rusya'nın Zenit ekibine 84-82 yenilip gruptaki ikinci mağlubiyetini alarak, averajla 3. sıraya gerileyen mavi-yeşilliler, kaybettiği avantajı tekrar yakalamak için Ratiopharm Ulm karşısında galip gelmeye çalışacak. TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. İki takım arasında grubun ilk haftasında oynanan maçı, 83-73'lük skorla Ratiopharm Ulm kazanmıştı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:15
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
TOFAŞ'ın rakibi Ratiopharm Ulm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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