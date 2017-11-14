Potanın Perileri'nin rakibi Polonya
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Estonya'yı deplasmanda 81-56 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelere yenilgiyle başlayan Polonya'yı da geçerek ikide iki yapmaya çalışacak. Millilerde sakatlığı nedeniyle Estonya maçında forma giyemeyen Işıl Alben, Polonya karşısında da görev yapamayacak.
STATÜ
Elemelerde 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele ediyor. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılma hakkı elde edecek. Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:48
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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