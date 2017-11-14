Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Estonya'yı deplasmanda 81-56 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelere yenilgiyle başlayan Polonya'yı da geçerek ikide iki yapmaya çalışacak. Millilerde sakatlığı nedeniyle Estonya maçında forma giyemeyen Işıl Alben, Polonya karşısında da görev yapamayacak.

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Elemelerde 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele ediyor. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılma hakkı elde edecek. Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu.