 Potanın Perileri'nin rakibi Polonya – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Potanın Perileri'nin rakibi

    Potanın Perileri'nin rakibi <a href="/index/polonya?id=086874d5-b9bd-4d4c-a8d8-5eb9521802a5" class="" rel="tag">Polonya</a>

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın ile karşılaşacak.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Estonya'yı deplasmanda 81-56 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelere yenilgiyle başlayan 'yı da geçerek ikide iki yapmaya çalışacak. Millilerde sakatlığı nedeniyle Estonya maçında forma giyemeyen Işıl Alben, karşısında da görev yapamayacak.

    STATÜ
    Elemelerde 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele ediyor. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılma hakkı elde edecek. Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:48
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