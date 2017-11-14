 Pınar Karşıyaka'nın konuğu Rusya'dan – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'nın konuğu Rusya'dan

    Pınar Karşıyaka'nın konuğu Rusya'dan

    , A Grubu 6. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi Enisey'i konuk edecek.

    İlk 5 maçın ardından aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puanla ikinci sırada bulunan , yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Enisey'le karşılaşacak. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey topladığı 7 puan ve averajla dördüncü durumda yer alıyor.

    AVRUPA'DA 179. KARŞILAŞMA
    Avrupa kupalarında 179. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 90 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 990 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 836 sayı gördü.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:52
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