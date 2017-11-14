Pınar Karşıyaka'nın konuğu Rusya'dan
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi Enisey'i konuk edecek.
İlk 5 maçın ardından aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Enisey'le karşılaşacak. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey topladığı 7 puan ve averajla dördüncü durumda yer alıyor.
AVRUPA'DA 179. KARŞILAŞMA
Avrupa kupalarında 179. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 90 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 990 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 836 sayı gördü.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:52
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 5
Yorum
adalet Paraya ihtiyacın varya aç tazminat davasını.Aç gözlü adam.Birde utanmadan konuşuyor.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 8
Yorum
adalet Kulüp takımı yönetmekle,milli takım yönetmek ayrı kabiliyet ister.Lucesku artık devrini bitirmiş.Gitsin torunları ile oynasın.
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Günter Yiğido'ya
Toplam 4
Yorum
eleman sinan poldi gibi hizli calim atabilen 2kanatta oynayabilen, son vuruslari iyi olan bir oyuncu.sinan satilirsa 5-6 verse bile zor alir gs
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Rusya'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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