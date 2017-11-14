Pınar Karşıyaka'nın konuğu Rusya'dan

İlk 5 maçın ardından aldığı 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Enisey'le karşılaşacak. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey topladığı 7 puan ve averajla dördüncü durumda yer alıyor.

AVRUPA'DA 179. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 179. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 90 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 990 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 836 sayı gördü.