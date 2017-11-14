Pınar Karşıyaka Enisey'i konuk edecek
Bu sezon ligde üst üste 5 yenilgiyle düşme hattına demir atmasına rağmen Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda BC Enisey Krasnoyarsk'ı ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki saat 20.00'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı. Karşıyaka, grupta haftaya 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 5'te 5 yapan lider Monaco'nun gerisinde ikinci sırada girdi. Enisey ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 4'üncü basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu maçı da kazandığı takdirde moral ve gruptan çıkma yarışında avantaj elde edecek.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:57
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 2
Yorum
Adam GİBİ ADAM
Pınar Karşıyaka Enisey'i konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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