Darüşşafaka, Levallois Metropolitans'ı konuk edecek
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Fransa temsilcisi Levallois Metropolitans'ı ağırlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergileyen ve namağlup lider durumda bulunan yeşil-siyahlılar, Levallois Metropolitans karşısında serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan Fransa temsilcisi ise grupta son sırada yer alıyor. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|A
|Y
|Puan
|1. Darüşşafaka
|5
|5
|406
|353
|10
|2. UNICS Kazan
|5
|3
|396
|401
|8
|3. Fiat Torino
|5
|3
|410
|432
|8
|4. Cedevita Zagreb
|5
|2
|432
|409
|7
|5. MoraBanc Andorra
|5
|1
|383
|405
|6
|6. Levallois Metropolitans
|5
|1
|357
|384
|6
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ boluspora gönderin 10M verirler bence.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 13
Yorum
gs kovun gitsin volkan babacanı ne işe yarıyor kalede o olmsada 3 gol olurdu zaten,çümkü kalenize 3 top geldi 3 de gol oldu
Darüşşafaka, Levallois Metropolitans'ı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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