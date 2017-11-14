Grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergileyen ve namağlup lider durumda bulunan yeşil-siyahlılar, Levallois Metropolitans karşısında serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan Fransa temsilcisi ise grupta son sırada yer alıyor. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle: