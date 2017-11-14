 Darüşşafaka, Levallois Metropolitans'ı konuk edecek – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    , Levallois Metropolitans'ı konuk edecek

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>, Levallois Metropolitans'ı konuk edecek

    Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Fransa temsilcisi Levallois Metropolitans'ı ağırlayacak.

    Grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak başarılı bir performans sergileyen ve namağlup lider durumda bulunan yeşil-siyahlılar, Levallois Metropolitans karşısında serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan Fransa temsilcisi ise grupta son sırada yer alıyor. Volkswagen Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

    A Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G A Y Puan
    1. Darüşşafaka 5 5 406 353 10
    2. UNICS Kazan 5 3 396 401 8
    3. Fiat Torino 5 3 410 432 8
    4. Cedevita Zagreb 5 2 432 409 7
    5. MoraBanc Andorra 5 1 383 405 6
    6. Levallois Metropolitans 5 1 357 384 6
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:50
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