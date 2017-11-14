 Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak

    Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak

    , 6. hafta maçında yarın Alman temsilcisi Telekom Baskets'e konuk olacak.

    Bonn Arena'da oynanacak müsabak, TSİ 22.00'de başlayacak. D Grubu'nda geride kalan 5 maçta 4 galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip liderlik koltuğunda oturuyor. Grupta tek galibiyet alabilen Telekom Baskets ise son sırada yer alıyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:38
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