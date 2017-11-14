Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında yarın Alman temsilcisi Telekom Baskets'e konuk olacak.
Bonn Arena'da oynanacak müsabak, TSİ 22.00'de başlayacak. D Grubu'nda geride kalan 5 maçta 4 galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip liderlik koltuğunda oturuyor. Grupta tek galibiyet alabilen Telekom Baskets ise son sırada yer alıyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:38
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 1
Yorum
tc formayı ne yaparsan yap içindekiler de iş oladıktan sonra . hoca ve başkan gitmeli
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 2
Yorum
koca cimbomlu eldekiler ne olacak şu an 15 sözleşmeli yabancı var. artı bize sol ayaklı stoper lazım. sağ ayaklı dolu takım.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 10
Yorum
bjkli 32 yaşındayım Türkiye şartlarına göre tahmini bi 35 yıl daha yaşarım üzgünüm ki milli başarı göremeyeceğim hakkımı helal etmiyorum
Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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