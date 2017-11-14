 Banvit, Estudiantes'i yıktı! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Banvit, Estudiantes'i yıktı!

    Banvit, Estudiantes'i yıktı!

    Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Movistar Estudiantes'i 82-80 yenerek, dördüncü galibiyetini aldı.

    Maça iyi başlayan Movistar Estudiantes, Suton ve Vicedo'nun basketleriyle ilk dakikayı 5-0 önde geçti. İspanyol ekibi Banvit'in Thomas, Kulig, Caloiaro ve Taylor ile kazandığı sayılara, Landesberg ve Arteaga ile cevap verince 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 11-17. Banvit'in boş toplarını Landesberg ile cezalandıran konuk ekip ilk çeyreği 13 sayı farkla 27-14 önde bitirdi.

    İkinci periyodun hemen başında Thomas ve Vidmar ile 11 sayılık seri yakalayan Bandırma ekibi 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 25-27. Caloiaro ve Rautins ile pota altında etkili olan ve seriyi devam ettiren Banvit 14. dakikayı 30-27 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Banvit, soyunma odasına 46-41 önde gitti.

    Üçüncü periyodun 22. dakikasında Landesberg ile basketler bulan İspanyol ekibi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Sert savunmasını Rautins, Kulig'in sayılarıyla süsleyen Bandırma ekibi üçüncü çeyreği de 9 sayı farkla 69-60 önde bitirdi.

    Dördüncü periyodun 33. dakikası Can Altıntığ ve Brown'un karşılıklı sayılarıyla 74-64 Banvit'in üstünlüğüyle geçti. Savane ve Vicedo ikilisiyle farkı eritmeye çalışan Movistar Estudiantes karşısında son beş dakikaya 76-69 önde giren Bandırma ekibi müsabakayı 82-80 kazandı.

    Banvit'te Rautins 18, Thomas 17, Vidmar 15 sayı ile Movistar Estudiantes takımında Landesberg 31 sayı ile oynadı.



    - Banvit: 82 - Movistar Estudiantes: 80

    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Sasa Maricic (Sirbistan), Gentian Cici (Arnavutluk)

    Banvit: Thomas 17, Kulig 8, Tolga Geçim 8, Can Altıntığ 5, Metehan Akyel 2, Vidmar 15, Rautins 18, Taylor 2, Caloiaro 7

    Movistar Estudiantes: Cvetkovic, Hakanson 3, Brizuela, Vicedo 10, Cook 6, Pena, Suton 2, Landesberg 31, Savane 10, Brown 12, Arteaga 6

    1. periyot:14-27

    Devre: 46-41

    3. periyot: 69-60

    5. faulle çıkan: 22.03 Arteaga (Movistar Estudiantes)

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Estudiantes'i yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.