Banvit, Estudiantes'i yıktı!
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Movistar Estudiantes'i 82-80 yenerek, dördüncü galibiyetini aldı.
Maça iyi başlayan Movistar Estudiantes, Suton ve Vicedo'nun basketleriyle ilk dakikayı 5-0 önde geçti. İspanyol ekibi Banvit'in Thomas, Kulig, Caloiaro ve Taylor ile kazandığı sayılara, Landesberg ve Arteaga ile cevap verince 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 11-17. Banvit'in boş toplarını Landesberg ile cezalandıran konuk ekip ilk çeyreği 13 sayı farkla 27-14 önde bitirdi.
İkinci periyodun hemen başında Thomas ve Vidmar ile 11 sayılık seri yakalayan Bandırma ekibi 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 25-27. Caloiaro ve Rautins ile pota altında etkili olan ve seriyi devam ettiren Banvit 14. dakikayı 30-27 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Banvit, soyunma odasına 46-41 önde gitti.
Üçüncü periyodun 22. dakikasında Landesberg ile basketler bulan İspanyol ekibi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Sert savunmasını Rautins, Kulig'in sayılarıyla süsleyen Bandırma ekibi üçüncü çeyreği de 9 sayı farkla 69-60 önde bitirdi.
Dördüncü periyodun 33. dakikası Can Altıntığ ve Brown'un karşılıklı sayılarıyla 74-64 Banvit'in üstünlüğüyle geçti. Savane ve Vicedo ikilisiyle farkı eritmeye çalışan Movistar Estudiantes karşısında son beş dakikaya 76-69 önde giren Bandırma ekibi müsabakayı 82-80 kazandı.
Banvit'te Rautins 18, Thomas 17, Vidmar 15 sayı ile Movistar Estudiantes takımında Landesberg 31 sayı ile oynadı.
- Banvit: 82 - Movistar Estudiantes: 80
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Sasa Maricic (Sirbistan), Gentian Cici (Arnavutluk)
Banvit: Thomas 17, Kulig 8, Tolga Geçim 8, Can Altıntığ 5, Metehan Akyel 2, Vidmar 15, Rautins 18, Taylor 2, Caloiaro 7
Movistar Estudiantes: Cvetkovic, Hakanson 3, Brizuela, Vicedo 10, Cook 6, Pena, Suton 2, Landesberg 31, Savane 10, Brown 12, Arteaga 6
1. periyot:14-27
Devre: 46-41
3. periyot: 69-60
5. faulle çıkan: 22.03 Arteaga (Movistar Estudiantes)
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 11
Yorum
ckasimay en cok ben kiziyordum ama simdi degil cünkü Türkiye bölücülük yapiyor , Bundesliga da oynayanlar Türk Milli takimina giremiyor.
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 15
Yorum
tg kararsiz kazim
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Kartal'da 4 isim yolcu
Toplam 5
Yorum
bjk bunlara alıcı bulunamıyorsa, beşiktaşa yakın bir kulüpte oynamalarına izin verinki,belki bazıları devamlı oynayarak form tutabilir.
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