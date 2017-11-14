Banvit Avrupa sınavında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki altıncı maçında bugün İspanyol ekibi Movistar Estudiantes'i konuk edecek. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç ücretsiz izlenebilecek. Grupta 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Banvit, 8 puanla 5. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Movistar Estudiantes ise averajla 4. sırada bulunuyor.