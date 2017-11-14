 Banvit Avrupa sınavında – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Banvit Avrupa sınavında

    Banvit Avrupa sınavında
    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki altıncı maçında bugün İspanyol ekibi Movistar Estudiantes'i konuk edecek. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç ücretsiz izlenebilecek. Grupta 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Banvit, 8 puanla 5. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Movistar Estudiantes ise averajla 4. sırada bulunuyor.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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