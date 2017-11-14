Avrupa'da Büyükçekmece rüzgarı
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu 5'inci maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Belçika temsilcisi Belfius Mons-Hainaut'ı 5 sayı farkla 69-64 yendi.
Türk temsilcisi maçın ilk çeyreğini 20-15, devreyi de 31-26 önde tamamladı.
Maçın 3'üncü çeyreğinde temposunu düşürmeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, çeyreğin sonunda 49-43'lük skorla farkı 6 sayıya çıkardı. Son periyottaki oyuna da ağırlığını koyan Demir İnşaat Büyükçekmece, mücadeleden 69-64 galip ayrıldı.
Türk temsilcisi bu sonuçla gruptaki 4'üncü galibiyetini elde ederken, Belçika ekibi ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Demir İnşaat Büyükçekmece'de 19 sayı kaydeden Bracey Wright oldu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:13
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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