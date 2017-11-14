 Avrupa'da Büyükçekmece rüzgarı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Avrupa'da Büyükçekmece rüzgarı

    Avrupa'da Büyükçekmece rüzgarı

    Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu 5'inci maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Belçika temsilcisi Belfius Mons-Hainaut'ı 5 sayı farkla 69-64 yendi.

    Türk temsilcisi maçın ilk çeyreğini 20-15, devreyi de 31-26 önde tamamladı.

    Maçın 3'üncü çeyreğinde temposunu düşürmeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, çeyreğin sonunda 49-43'lük skorla farkı 6 sayıya çıkardı. Son periyottaki oyuna da ağırlığını koyan Demir İnşaat Büyükçekmece, mücadeleden 69-64 galip ayrıldı.

    Türk temsilcisi bu sonuçla gruptaki 4'üncü galibiyetini elde ederken, Belçika ekibi ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi, Demir İnşaat Büyükçekmece'de 19 sayı kaydeden Bracey Wright oldu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa'da Büyükçekmece rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.