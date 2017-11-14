Anadolu Efes'ten gençlere yatırım
YILMAZ: Asla hedef küçültmeyiz
Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının hedefinin hiçbir zaman küçülmediğini söyledi. Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 6. haftada alan Anadolu Efes'in sezon sonu çok iyi yerlerde olacağını belirten Yılmaz "İnşallah, THY Avrupa Ligi'nde Belgrad'daki dört takımdan biri oluruz. Kolay değil ama Anadolu Efes'in hedefi her zaman budur. Türkiye'de özlediğimiz şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:49
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Anadolu Efes'ten gençlere yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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