Anadolu Efes'ten gençlere yatırım

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'le Okyanus Koleji arasında sporcu eğitimi konusunda iş birliği anlaşması imzalandı. Törene Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile lacivert-beyazlı basketbolcular Doğuş Balbay ve Birkan Batuk katıldı. Yetenekli gençlerin Anadolu Efes altyapısına gönderilmesi için imzalanan protokolün 3 yıl devam edecek. Organizasyon sonunda öğrencilerle konuşmacılar fotoğraf çektirdi.



YILMAZ: Asla hedef küçültmeyiz

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı basketbol takımının hedefinin hiçbir zaman küçülmediğini söyledi. Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 6. haftada alan Anadolu Efes'in sezon sonu çok iyi yerlerde olacağını belirten Yılmaz "İnşallah, THY Avrupa Ligi'nde Belgrad'daki dört takımdan biri oluruz. Kolay değil ama Anadolu Efes'in hedefi her zaman budur. Türkiye'de özlediğimiz şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.