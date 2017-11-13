FIBA Avrupa Kupası'nda hedef 2'de 2
FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK, bu hafta içi Avrupa mesaisinde olacak.
G Grubu'nda mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece, yarın saat 22.30'da Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligdeki kötü gidişinin aksine Avrupa'da iyi bir performans sergileyen İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyet çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan bir diğer temsilcimiz İstanbul BBSK ise, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic Sofia ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta çıktığı 4 maçın 3'ünde galibiyete uzanan İstanbul BBSK, bu maçı da kazanarak grup liderliği için önemli bir adım atmak istiyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:05
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Yeni başlıyoruz
Toplam 6
Yorum
01 biz ona saygı duymak diyoruz halk dilinde
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Bunalıma girdi!
Toplam 5
Yorum
orcGs 3 maç sonra çıkar aslanlar Gibi oynar merak etmeyin siz...
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Linnes: Tehdit edildik
Toplam 2
Yorum
baba Linnes doğru söylüyor. Takım mağlup olabilir.Takım yenildiğinde takımı teselli edeceksin.
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