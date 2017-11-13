 FIBA Avrupa Kupası'nda hedef 2'de 2 – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    FIBA Avrupa Kupası'nda hedef 2'de 2

    FIBA Avrupa Kupası'nda hedef 2'de 2

    FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan ve , bu hafta içi Avrupa mesaisinde olacak.

    G Grubu'nda mücadele eden , yarın saat 22.30'da Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligdeki kötü gidişinin aksine Avrupa'da iyi bir performans sergileyen İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyet çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan bir diğer temsilcimiz ise, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic Sofia ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta çıktığı 4 maçın 3'ünde galibiyete uzanan İstanbul BBSK, bu maçı da kazanarak grup liderliği için önemli bir adım atmak istiyor.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:05
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