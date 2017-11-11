Vodafone’da büyük gün yarın

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda geri sayım sürüyor. Yarın koşulacak maraton için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. 42 km, 15 km, 10 km, halk koşusu ve tekerlekli sandalye olarak yapılacak organizasyon için şehir dışından da oldukça yüksek katılım var. 42 km'lik maraton yarın saat 09.00'da başlayacak.