Fener ezdi geçti

THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Almanya’da karşılaştığı Brose Bamberg’i 23 sayı farkla yenip 4. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan temsilcimiz Fenerbahçe devreyi 43-33 galip bitirdi. Üçüncü çeyrek Brose Bamberg toparlandı ve periyot sonunda farkı 8'e düşürdü ama son çeyrekte Kanarya rakibini resmen dağıttı ve maçı 80-57 kazandı.