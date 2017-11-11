 Fener ezdi geçti – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener ezdi geçti

    Fener ezdi geçti

    THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Almanya’da karşılaştığı Brose Bamberg’i 23 sayı farkla yenip 4. galibiyetini aldı

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan temsilcimiz Fenerbahçe devreyi 43-33 galip bitirdi. Üçüncü çeyrek Brose Bamberg toparlandı ve periyot sonunda farkı 8'e düşürdü ama son çeyrekte Kanarya rakibini resmen dağıttı ve maçı 80-57 kazandı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.