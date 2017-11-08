 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi
    AVRUPA kupalarında mücadele eden basketbol takımlarımız, bugün kritik sınavlara çıkacak. Program şöyle: EuroCup: 20.30: Zenit-Tofaş, 21.15: G.Saray-Hapoel Jerusalem. FIBA Şampiyonlar Ligi:

    18.00: Gaziantep-Ventspils,
    20.30: Radom-Banvit,
    22.30: Murcia-Pınar Karşıyaka.

    ?FIBA Europe Cup:
    19.00: Büyükçekmece- Khimik,
    20.30: İstanbul B.B.-Napoca.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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