Ataman, NBA kulübü ile antrenmana çıkıyor
Son olarak milli takım ve Galatasaray Odeabank'ta görev yapan koç Ergin Ataman, boşta olduğu dönemi Amerika'da geçiriyor. Tecrübeli koç San Antonio Spurs ile antrenmana çıktı.
San Antonio Spurs'un asistan koçlarından Ettore Messina ile fotoğrafını da kendi Instagram hesabından paylaştı. Ergin Ataman, Montepaschi Siena'nın başında görev yaptığı dönemde Ettore Messina'nın takımlarıyla İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışı vermişti.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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Çilingir Belhanda
Toplam 3
Yorum
ramis sevdiğim bir oyuncuydu ve galatasarayda oyun zekası oyunu yönlenlendirmesi isabetli şutları iyiki geldin herşey daha iyi olacak gs için
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 9
Yorum
nimet acar adam gibi adam harcanıyor alper
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Düşmanını gördü!
Toplam 29
Yorum
Düsseldorf'lu Şeytanın avukatlıgını üstlenip yapılanları bir zekâ oyunu gibi tanıtmak, milletin aklıyla alay etmekte nesi ? BÜYÜK PATLAMAYA AZ KALDI !
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