 Ataman, NBA kulübü ile antrenmana çıkıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ataman, NBA kulübü ile antrenmana çıkıyor

    Ataman, NBA kulübü ile antrenmana çıkıyor

    Son olarak milli takım ve Galatasaray Odeabank'ta görev yapan koç , boşta olduğu dönemi Amerika'da geçiriyor. Tecrübeli koç ile antrenmana çıktı.

    Milli takımın ve Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü , bir takımın başında koçluk yapmadığı dönemi antrenörlük çalışmalarına farklı alanda devam ederek sürdürüyor. Kariyerinin ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Ergin Ataman, şu sıralarda da antrenmanlarına katılma şansını elde etti.

    San Antonio Spurs'un asistan koçlarından Ettore Messina ile fotoğrafını da kendi Instagram hesabından paylaştı. Ergin Ataman, Montepaschi Siena'nın başında görev yaptığı dönemde Ettore Messina'nın takımlarıyla İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışı vermişti.



    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:19
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