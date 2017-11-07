Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Darrell Williams'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşında ve 2,03 metre boyundaki oyuncunun geçtiğimiz sezon İsrail ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv ve Bnei Herzliya kadrolarında yer aldığı bildirildi. Açıklamada, Hapoel Tel Aviv ile 25 maça çıkan ABD'li oyuncunun 11,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladığı, Bnei Herzliya forması ile de oynadığı 8 maçta, 13,1 sayı, 7,9 ribaunt ve 1 asist ortalamaları tutturduğu kaydedildi. Williams'ın hafta sonu oynanacak Anadolu Efes maçına yetiştirilmeye çalışıldığı da belirtildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:10
-
Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
-
Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
-
Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.