 Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'da transfer

    Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ABD'li oyuncu Darrell Williams'ı transfer etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşında ve 2,03 metre boyundaki oyuncunun geçtiğimiz sezon İsrail ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv ve Bnei Herzliya kadrolarında yer aldığı bildirildi. Açıklamada, Hapoel Tel Aviv ile 25 maça çıkan ABD'li oyuncunun 11,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladığı, Bnei Herzliya forması ile de oynadığı 8 maçta, 13,1 sayı, 7,9 ribaunt ve 1 asist ortalamaları tutturduğu kaydedildi. Williams'ın hafta sonu oynanacak Anadolu Efes maçına yetiştirilmeye çalışıldığı da belirtildi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:10
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