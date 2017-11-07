 TOFAŞ'ın genç oyuncusuna çifte lisans – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'ın genç oyuncusuna çifte lisans

    TOFAŞ'ın genç oyuncusuna çifte lisans

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz, çifte lisans hakkıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bakırköy Basket'te de oynayabilecek.

    'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz'a 2017-2018 sezonu için çifte lisans çıkarıldı. Mavi-yeşilli kulübün altyapısından A takıma kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncu, iki kulüp arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, sezon içerisinde hem TOFAŞ hem de Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bakırköy Basket'te forma giyebilecek.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:40
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