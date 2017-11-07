TOFAŞ'ın genç oyuncusuna çifte lisans

TOFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz'a 2017-2018 sezonu için çifte lisans çıkarıldı. Mavi-yeşilli kulübün altyapısından A takıma kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncu, iki kulüp arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, sezon içerisinde hem TOFAŞ hem de Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bakırköy Basket'te forma giyebilecek.