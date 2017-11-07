TOFAŞ'ın genç oyuncusuna çifte lisans
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genç oyuncusu Berkan Durmaz, çifte lisans hakkıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bakırköy Basket'te de oynayabilecek.
TOFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmaz'a 2017-2018 sezonu için çifte lisans çıkarıldı. Mavi-yeşilli kulübün altyapısından A takıma kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncu, iki kulüp arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, sezon içerisinde hem TOFAŞ hem de Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bakırköy Basket'te forma giyebilecek.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:40
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
TOFAŞ'ın genç oyuncusuna çifte lisans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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