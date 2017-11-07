Tofaş Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımına konuk olacak. Yubileyny Sports Palace’daki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
Eurocup'ta şu ana kadarki tek yenilgisini Ratiopharm Ulm deplasmanında alan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Rakip Zenit St. Petersburg ise D Grubu'nda çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı Dolomit Energia Trento maçını kazanmayı başaran Rus temsilcisi, deplasmanda Gran Canaria ve Asvel'e mağlup olurken, son maçında Ulm'ü rakip sahada 93-95 yenmeyi başardı. Bugün İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan St. Petersburg'a uçacak olan mavi-yeşilli ekip, maç öncesi Rusya'da yapacağı iki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 65
Yorum
arsen l. Herşey BJK maçından sonra başladı.Hani Ali Palabıyık tan sonra.Hak yerseniz böyle olur.Şimdi yalvarın BJK ye de GS yi yensin.
Tofaş Eurocup’ta Zenit deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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