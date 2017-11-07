 Tofaş Eurocup’ta Zenit deplasmanında – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    ’ta deplasmanında

    Tofaş Eurocup’ta Zenit deplasmanında

    Basketbol Takımı, 7Days D Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya’nın St. Petersburg takımına konuk olacak. Yubileyny Sports Palace’daki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Avrupa'da bu sezonki beşinci sınavına çıkıyor. Türkiye liginde 5'te 5 yaparak liderliğini sürdüren, 7Days 'ta da evinde oynadığı Asvel Basket maçını kazanarak D Grubu'nda da zirveye çıkan mavi-yeşilliler, bu çıkışını zorlu Rusya deplasmanında da sürdürmeye çalışacak. Yubileyny Sports Palace'daki zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

    Eurocup'ta şu ana kadarki tek yenilgisini Ratiopharm Ulm deplasmanında alan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Rakip St. Petersburg ise D Grubu'nda çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı Dolomit Energia Trento maçını kazanmayı başaran Rus temsilcisi, deplasmanda Gran Canaria ve Asvel'e mağlup olurken, son maçında Ulm'ü rakip sahada 93-95 yenmeyi başardı. Bugün İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan St. Petersburg'a uçacak olan mavi-yeşilli ekip, maç öncesi Rusya'da yapacağı iki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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