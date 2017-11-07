 Pınar Karşıyaka, Avrupa'da moral peşinde – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , Avrupa'da moral peşinde

    Pınar Karşıyaka, Avrupa'da moral peşinde

    , Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında yarın İspanyol ekibi Murcia'yla deplasmanda karşılaşacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan , ligde ilk hafta Anadolu Efes'i yendikten sonra art arda oynadığı 4 maçı kaybetti. FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta öncesinde 7 puanla 3. sırada bulunan Pınar Karşıyaka yarın İspanyol ekibi Murcia'ya konuk olacak. Murcia-Pınar Karşıyaka maçı yarın TSİ 22.30'da Murcia Spor Salonu'nda oynanacak.

    AVRUPA'DA 178. KARŞILAŞMA
    Avrupa kupalarında 178. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 89 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 894 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 745 sayı gördü.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:39
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