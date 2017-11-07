Kartal, Yunan ekibini eli boş gönderdi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olan Aris karşısında pota altında iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan, 5. dakikayı 12-11 önde geçti. Dış atışların yanı sıra boyalı alanda da kolay sayılar üreten Aris 11-0'lık bir serinin ardından farkı açtı ve ilk çeyreği 22-15 üstünlükle bitirdi.

İkinci çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 15. dakikada farkı 1 sayıya (25-26) indirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar ilk devrenin bitimine 3 dakika kala Weems'in üç sayılık basketiyle 32-29 öne geçti ve soyunma odasına 40-33 galip gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin sayısıyla 24. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 47-37. Sert savunma yaparak Aris'in pota altından skor üretmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, Diebler'in basketleriyle 28. dakikaya 55-42 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmanın bu bölümünü de 60-47 önde tamamladı.

Son çeyrekte Aris, isabetli dış şutlarıyla etkili oldu. Yunanistan ekibi 33. dakikada farkı 9 sayıya (65-56) indirse de kısa sürede toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, 8-0'lık bir seri yaparak arayı yeniden açtı ve bitime 4 dakika kala skoru 78-59 yaptı. Oyunun son bölümünde savunma direncini kaybetmeyen ev sahip ekip, karşılaşmadan 83-61 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, grupta 4. galibiyetine ulaştı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Borys Shulga (Ukrayna), Ciprian Stoica (Romanya)

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 21, Strawberry 13, Weems 5, Diebler 16, Lima 8, Clark 6, Erkan Veyseloğlu 2, Sertaç Şanlı 4, Kenan Sipahi, Semih Erden 2, Muratcan Güler 6, Can Maxim Mutaf

Aris: Flionis 3, Tsairelis 8, Mourtos 3, Athinaiou 18, Benson 10, Vaughn 4, Vasilopoulos 3, Petway 5, Weaver, Christidis, Bell 7

1. Periyot: 15-22

Devre: 40-33

3. Periyot: 60-47