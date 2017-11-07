Kartal, Yunan ekibini eli boş gönderdi
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olan Aris karşısında pota altında iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan, 5. dakikayı 12-11 önde geçti. Dış atışların yanı sıra boyalı alanda da kolay sayılar üreten Aris 11-0'lık bir serinin ardından farkı açtı ve ilk çeyreği 22-15 üstünlükle bitirdi.
İkinci çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 15. dakikada farkı 1 sayıya (25-26) indirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar ilk devrenin bitimine 3 dakika kala Weems'in üç sayılık basketiyle 32-29 öne geçti ve soyunma odasına 40-33 galip gitti.
Üçüncü periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin sayısıyla 24. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 47-37. Sert savunma yaparak Aris'in pota altından skor üretmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, Diebler'in basketleriyle 28. dakikaya 55-42 önde girdi. Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmanın bu bölümünü de 60-47 önde tamamladı.
Son çeyrekte Aris, isabetli dış şutlarıyla etkili oldu. Yunanistan ekibi 33. dakikada farkı 9 sayıya (65-56) indirse de kısa sürede toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, 8-0'lık bir seri yaparak arayı yeniden açtı ve bitime 4 dakika kala skoru 78-59 yaptı. Oyunun son bölümünde savunma direncini kaybetmeyen ev sahip ekip, karşılaşmadan 83-61 galip ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, grupta 4. galibiyetine ulaştı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Borys Shulga (Ukrayna), Ciprian Stoica (Romanya)
Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 21, Strawberry 13, Weems 5, Diebler 16, Lima 8, Clark 6, Erkan Veyseloğlu 2, Sertaç Şanlı 4, Kenan Sipahi, Semih Erden 2, Muratcan Güler 6, Can Maxim Mutaf
Aris: Flionis 3, Tsairelis 8, Mourtos 3, Athinaiou 18, Benson 10, Vaughn 4, Vasilopoulos 3, Petway 5, Weaver, Christidis, Bell 7
1. Periyot: 15-22
Devre: 40-33
3. Periyot: 60-47
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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