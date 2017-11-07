İBB'nin konuğu Cluj Napoca
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu dördüncü maçında yarın Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca takımını konuk edecek.
Cebeci Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan U-BT Cluj Napoca ise lider durumda bulunuyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
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Galatasaray’dan Soner atağı
Toplam 2
Yorum
UA Bende Atiba'yi aliyoruz sandim sevindim sonra yikildim. Soner ne ya
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 58
Yorum
Vedat Fenerbahçe ye yapılacak en iyi transfer FB yi Aziz yıldırımdan kurtarmaktır. Bu Kötü gidişatın tek sorumlusu ODUR!!!
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34 maçta 34 gol atsam Real Madrid'de oynarım
Toplam 1
Yorum
ÖMER Barcelona oynadığını unuttun herhalde
İBB'nin konuğu Cluj Napoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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