 İBB'nin konuğu Cluj Napoca – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    İBB'nin konuğu Cluj Napoca

    İBB'nin konuğu Cluj Napoca

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu dördüncü maçında yarın Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca takımını konuk edecek.

    Cebeci Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan U-BT Cluj Napoca ise lider durumda bulunuyor.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:14
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