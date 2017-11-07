İBB'nin konuğu Cluj Napoca

Cebeci Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan U-BT Cluj Napoca ise lider durumda bulunuyor.