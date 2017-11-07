Gaziantep Basketbol çıkış arıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Letonya ekibi Ventspils ile karşılaşacak.
Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde son 3, Avrupa'da ise son 2 maçında mağlup oldu. Gaziantep ekibi yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde 6 puanla son sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise yine 6 puanla 4. sırada kendisine yer buldu. Gaziantep Basketbol, Avrupa'daki 5. maçında karşılaşacağı Ventspils'i yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
TARAFTARA ÇAĞRI
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, yaptığı açıklamada, son haftalarda şanssız şekilde puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Ancak artık puan kayıplarına son vermeleri gerektiğini anlatan Dedas, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yarınki maçta taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Dedas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak için taraftarın eşsiz gücüne ihtiyacımız var. Ümit ediyorum ki taraftarımızla el ele vererek bu zorlu dönemi aşarız." diye konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:13
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 14
Yorum
Sabır Lüfen futbolcuların çoğu yeni bir ülke, kültür ve takıma geldi. mutlaka inişler olacaktır. bu takım bir de uyumu tam sağlarsa işte o zaman görün
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"Aykut Kocaman yarın idmanda!"
Toplam 11
Yorum
fb azız sen bıttın bızım gozumuzde bıttın yalanlarından bıktık insallah alı koc baskanımız olacak
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 7
Yorum
fb sen once adam gıbı bır defans yapta sonra konus kız gıbı oynuyorsun yaptıgın hatalar sonumuza hazırlıyor asıl kadro dısı sen olmlısın
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