Gaziantep Basketbol çıkış arıyor

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde son 3, Avrupa'da ise son 2 maçında mağlup oldu. Gaziantep ekibi yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde 6 puanla son sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise yine 6 puanla 4. sırada kendisine yer buldu. Gaziantep Basketbol, Avrupa'daki 5. maçında karşılaşacağı Ventspils'i yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

TARAFTARA ÇAĞRI

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, yaptığı açıklamada, son haftalarda şanssız şekilde puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Ancak artık puan kayıplarına son vermeleri gerektiğini anlatan Dedas, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yarınki maçta taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Dedas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak için taraftarın eşsiz gücüne ihtiyacımız var. Ümit ediyorum ki taraftarımızla el ele vererek bu zorlu dönemi aşarız." diye konuştu.