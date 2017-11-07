Galatasaray, İsrail deplasmanında
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak.
Kudüs'teki Pais Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.15'te başlayacak. Kupadaki ilk 4 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, 6 takımın olduğu grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan İsrail ekibi ise 5. sırada bulunuyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:34
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''En büyük hayalim bu''
Toplam 4
Yorum
massio bir hatayla seni futbolcu yapmışlar şimdide t.drektor mu yapcaklar :) gençlerbirliğini ne hale getirdigin ortada .
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 35
Yorum
migros oyunu yalan,söylemi yalan,eylemi yalan kısaca herşeyi yalan dolan insanlarla işimiz yok artık
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‘Milli Takım’da yokuz’
Toplam 4
Yorum
olmayın fenerbahçe ye yakışan bir açıklama tebrikler.Lafa gelince de milli takıma en çok sporcu gönderen takım vs vs.Bu kadar milli duygulardan uzak
Galatasaray, İsrail deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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