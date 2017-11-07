 Galatasaray, İsrail deplasmanında – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaray, İsrail deplasmanında

    Galatasaray, İsrail deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak.

    Kudüs'teki Pais Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.15'te başlayacak. Kupadaki ilk 4 maçını kaybeden , 6 takımın olduğu grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan İsrail ekibi ise 5. sırada bulunuyor.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:34
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