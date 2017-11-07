Daçka Avrupa'da güldü

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Seffi Shemmesh xx, Milos Koljensic xx, Uros Obrknezevic xxDarüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Sant Ross x 7, Bell xx 22, Johnson x 6, Eric xx 11, Furkan Aldemir xx 6, Cummings xx 9, Kidd x, Doğuş Özdemiroğlu x, Muhammed Baygül x, Okben Ulubay xBaşantrenör: David BlattMoraBanc Andorra: Albicy xx 14, Jankovic xxx 14, Walker xx 2, Stevic xx 8, Karnowski xxx 17, Blazic xx 7, Fernandez x 3, Diagne x 2, Jelinek xx 6, Shurna x 4Başantrenör: Joan Penyarroya1. Periyot: 26-17 (Darüşşafaka lehine)Devre: 48-37 (Darüşşafaka lehine)3. Periyot: 66-52 (Darüşşafaka lehine)5 faul alanlar: Furkan Aldemir, Eric (Darüşşafaka)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında konuk ettiği MoraBanc Andorra'yı 85-77 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, son 10 günde çok zorlu maçlar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum ikinci yarıyı etkilemiş olabilir. Rakibimiz aldığı mağlubiyetlere rağmen çok kaliteli bir takım. İkinci yarıda maçı kazanmakta zorlanmamızın sebebi buydu. Furkan Aldemir'in sakatlıktan kurtularak aramıza dönmesi beni çok mutlu etti, bence iyi oynadı. Beş maçın tamamını kazanarak gruba çok iyi bir başlangıç yaptık ancak bu hiçbir şeyi garanti altına almıyor."

- MoraBanc Andorra cephesi

MoraBanc Andorra Başantrenörü Joan Penarroya, ilk yarıda Darüşşafaka ile rekabet edemediklerini dile getirdi.

İstanbul'a galibiyet için geldiklerini belirten Penarroya, "İkinci yarıda iyi savunma yaptık. Mağlubiyetin önemli sebeplerinden bir tanesi 2 sayılık atışlardaki düşük yüzdemizdi. Geçiş hücumlarında yaptığımız top kayıplarını da düzeltemedik. Yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

MoraBanc Andorra oyuncularından Vladimir Jankovic ise ikinci yarıda iyi savunma yaptıklarını ama bunun maçı kazanmaya yetmediğini aktardı.