Daçka Avrupa'da güldü
Darüşşafaka, EuroCup 5. hafta maçında MoraBanc Andorra'yı 85-77 mağlup etti.
Hakemler: Seffi Shemmesh xx, Milos Koljensic xx, Uros Obrknezevic xx
Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Sant Ross x 7, Bell xx 22, Johnson x 6, Eric xx 11, Furkan Aldemir xx 6, Cummings xx 9, Kidd x, Doğuş Özdemiroğlu x, Muhammed Baygül x, Okben Ulubay x
Başantrenör: David Blatt
MoraBanc Andorra: Albicy xx 14, Jankovic xxx 14, Walker xx 2, Stevic xx 8, Karnowski xxx 17, Blazic xx 7, Fernandez x 3, Diagne x 2, Jelinek xx 6, Shurna x 4
Başantrenör: Joan Penyarroya
1. Periyot: 26-17 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 48-37 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 66-52 (Darüşşafaka lehine)
5 faul alanlar: Furkan Aldemir, Eric (Darüşşafaka)
ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında konuk ettiği MoraBanc Andorra'yı 85-77 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, son 10 günde çok zorlu maçlar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bu durum ikinci yarıyı etkilemiş olabilir. Rakibimiz aldığı mağlubiyetlere rağmen çok kaliteli bir takım. İkinci yarıda maçı kazanmakta zorlanmamızın sebebi buydu. Furkan Aldemir'in sakatlıktan kurtularak aramıza dönmesi beni çok mutlu etti, bence iyi oynadı. Beş maçın tamamını kazanarak gruba çok iyi bir başlangıç yaptık ancak bu hiçbir şeyi garanti altına almıyor."
- MoraBanc Andorra cephesi
MoraBanc Andorra Başantrenörü Joan Penarroya, ilk yarıda Darüşşafaka ile rekabet edemediklerini dile getirdi.
İstanbul'a galibiyet için geldiklerini belirten Penarroya, "İkinci yarıda iyi savunma yaptık. Mağlubiyetin önemli sebeplerinden bir tanesi 2 sayılık atışlardaki düşük yüzdemizdi. Geçiş hücumlarında yaptığımız top kayıplarını da düzeltemedik. Yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
MoraBanc Andorra oyuncularından Vladimir Jankovic ise ikinci yarıda iyi savunma yaptıklarını ama bunun maçı kazanmaya yetmediğini aktardı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:42
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Daçka Avrupa'da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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