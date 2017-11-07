 Daçka Avrupa'da güldü – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Daçka Avrupa'da güldü

    Daçka Avrupa'da güldü

    Darüşşafaka, EuroCup 5. hafta maçında MoraBanc Andorra'yı 85-77 mağlup etti.

    Salon: Volkswagen Arena
    Hakemler: Seffi Shemmesh xx, Milos Koljensic xx, Uros Obrknezevic xx
    Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Sant Ross x 7, Bell xx 22, Johnson x 6, Eric xx 11, Furkan Aldemir xx 6, Cummings xx 9, Kidd x, Doğuş Özdemiroğlu x, Muhammed Baygül x, Okben Ulubay x
    Başantrenör: David Blatt
    MoraBanc Andorra: Albicy xx 14, Jankovic xxx 14, Walker xx 2, Stevic xx 8, Karnowski xxx 17, Blazic xx 7, Fernandez x 3, Diagne x 2, Jelinek xx 6, Shurna x 4
    Başantrenör: Joan Penyarroya
    1. Periyot: 26-17 (Darüşşafaka lehine)
    Devre: 48-37 (Darüşşafaka lehine)
    3. Periyot: 66-52 (Darüşşafaka lehine)
    5 faul alanlar: Furkan Aldemir, Eric (Darüşşafaka)

    ULEB Avrupa Kupası A Grubu beşinci maçında konuk ettiği MoraBanc Andorra'yı 85-77 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, son 10 günde çok zorlu maçlar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

    "Bu durum ikinci yarıyı etkilemiş olabilir. Rakibimiz aldığı mağlubiyetlere rağmen çok kaliteli bir takım. İkinci yarıda maçı kazanmakta zorlanmamızın sebebi buydu. Furkan Aldemir'in sakatlıktan kurtularak aramıza dönmesi beni çok mutlu etti, bence iyi oynadı. Beş maçın tamamını kazanarak gruba çok iyi bir başlangıç yaptık ancak bu hiçbir şeyi garanti altına almıyor."

    - MoraBanc Andorra cephesi

    MoraBanc Andorra Başantrenörü Joan Penarroya, ilk yarıda Darüşşafaka ile rekabet edemediklerini dile getirdi.

    İstanbul'a galibiyet için geldiklerini belirten Penarroya, "İkinci yarıda iyi savunma yaptık. Mağlubiyetin önemli sebeplerinden bir tanesi 2 sayılık atışlardaki düşük yüzdemizdi. Geçiş hücumlarında yaptığımız top kayıplarını da düzeltemedik. Yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    MoraBanc Andorra oyuncularından Vladimir Jankovic ise ikinci yarıda iyi savunma yaptıklarını ama bunun maçı kazanmaya yetmediğini aktardı.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daçka Avrupa'da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.