Büyükçekmece'nin konuğu Khimik

Gazanfer Bilge Spor Salonu'na oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyeti bulunan mavi-beyazlılar, 4 takımın mücadele ettiği grupta averajla 3. sırada bulunuyor. Grupta 4 maçını da kaybeden Khimik ise son sırada yer alıyor.