 Büyükçekmece'nin konuğu Khimik – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Büyükçekmece'nin konuğu Khimik

    Büyükçekmece'nin konuğu Khimik

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Ukrayna'nın Khimik takımını ağırlayacak.

    Gazanfer Bilge Spor Salonu'na oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyeti bulunan mavi-beyazlılar, 4 takımın mücadele ettiği grupta averajla 3. sırada bulunuyor. Grupta 4 maçını da kaybeden Khimik ise son sırada yer alıyor.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:50
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