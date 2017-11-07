Büyükçekmece'nin konuğu Khimik
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Ukrayna'nın Khimik takımını ağırlayacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'na oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyeti bulunan mavi-beyazlılar, 4 takımın mücadele ettiği grupta averajla 3. sırada bulunuyor. Grupta 4 maçını da kaybeden Khimik ise son sırada yer alıyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 48
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İLKER YILMAZ VURAL FENERE DEFOL AYKUT BIKTIRDIN BİZİ SENDE HOCA OLMAZ..KORKAKSIN SEN
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
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uA YAV HEHE FENERİN 8 TANE YILDIZI VAR TAMAM AĞLAMAYIN
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Barcelona tepkisi
Toplam 11
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wolverine82 bizim başkan işini bilir güzel açıklama yapmış net ve özetbarcelona dediği zaman benim aklıma spor kulübü geliyor şehirin güzelikleri değil
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