Efes, Trabzon'u uzatmalarda yendi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, İsmail Aydın
Trabzonspor: Green 25, Eldridge 15, Deniz Kılıçlı 4, Vasiliuska 14, Harris 3, Obekpa 9, Heslip 17, Alper Saruhan, Burak Eşlik 2
Anadolu Efes: Birkan Batuk, Errick Mc Collum 27, Motim 4, Sımon 19, Dunston 14, Stimac 15, Adams 11, Doğuş Balbay 4, Berk Demir 2
1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehine)
Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine)
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:17
-
İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 5
Yorum
mcmv abi-siz-VARIN-nelere-karışıp-karışmayacağını-yazmışsınız.buna-göre-var-baştan-bitmiştir.çünkü-problem-hakemin-gördüğü-pozisyonda.
-
Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 6
Yorum
haydar Alınan forvetler neye göre alındı şaşırıyorum. Galiba izlemeden alınmış. Galatasaray-Başakşehir ve Alanya forvetleri gibi olmalı.
-
Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 3
Yorum
HagiHagi Kanada ihtiyacimiz var ama bu tempoyla takima ayak uyduramaz. Cok calismasi lazim.
Efes, Trabzon'u uzatmalarda yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.