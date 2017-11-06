 Efes, Trabzon'u uzatmalarda yendi – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Efes, Trabzon'u uzatmalarda yendi

    Efes, Trabzon'u uzatmalarda yendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.

    Salon: Hayri Gür
    Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, İsmail Aydın
    Trabzonspor: Green 25, Eldridge 15, Deniz Kılıçlı 4, Vasiliuska 14, Harris 3, Obekpa 9, Heslip 17, Alper Saruhan, Burak Eşlik 2
    Anadolu Efes: Birkan Batuk, Errick Mc Collum 27, Motim 4, Sımon 19, Dunston 14, Stimac 15, Adams 11, Doğuş Balbay 4, Berk Demir 2
    1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehine)
    Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)
    3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine)

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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