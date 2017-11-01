 Şampiyonlar Ligi’nde 2 maç – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi’nde 2 maç

    Şampiyonlar Ligi’nde 2 maç
    FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında bugün iki takımımız parkeye çıkacak. Bannvit C Grubu maçında bugün saat 19.30'da Medi Bayreuth ile evinde karşılaşırken Gaziantep Basketbol B Grubu maçında bugün saat 20.00'de Neptunas ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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