Şampiyonlar Ligi’nde 2 maç

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında bugün iki takımımız parkeye çıkacak. Bannvit C Grubu maçında bugün saat 19.30'da Medi Bayreuth ile evinde karşılaşırken Gaziantep Basketbol B Grubu maçında bugün saat 20.00'de Neptunas ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.