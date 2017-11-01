Jeff Ayres ribaunt kralı
Eskişehir Basket formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Jeffrey Curtis Ayres, lig liderleri sıralamasında ribaunt kralı olarak zirvede oturuyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:00
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
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