 Jeff Ayres ribaunt kralı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    ribaunt kralı

    <a href="/index/jeff-ayres?id=0350832e-db78-4500-809b-375adf3b5e80" class="" rel="tag">Jeff Ayres</a> ribaunt kralı

    formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Jeffrey Curtis Ayres, lig liderleri sıralamasında ribaunt kralı olarak zirvede oturuyor.

    1987 ABD doğumlu olan Jeffrey Curtis Ayres, sezon başında 'e transfer olarak geride kalan 4 maçın 4'ünde de süre aldı. 2 metre 6 santimetre boyundaki yıldız oyuncu, İstanbul BBSK maçında 25 dakika, Banvit karşılaşmasında 27 dakika, Anadolu Efes karşısında 24 dakika ve Gaziantep basketbol deplasmanında 41 dakika parkede görev yaptı. Geride kalan 4 maçta toplam 118 dakika 58 saniye Siyah-Kırmızılı formayı terleten deneyimli pivot, bu 4 maçta 49 ribaunt almayı başardı. Ayres, 49 ribaunt ile ligde en fazla ribaunt alan oyuncu olmayı başardı. Ayres'i Pınar Karşıyaka'dan Jarrod Jones (41) takip ederken üçüncülükte ise Gaziantep Basketbol forması terleten Victor Rudd (38) bulunuyor.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:00
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