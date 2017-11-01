 Gaziantep Basketbol'da transfer – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da transfer

    Gaziantep Basketbol'da transfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 29 yaşındaki Letonyalı oyuncu Rolands Freimanis'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Muratbey Uşak formasıyla mücadele eden Freimanis, Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Letonyalı oyuncu, Muratbey Uşak ile çıktığı lig maçlarında 12,9 sayı ve 4,9 ribaunt ortalaması yakalarken, bu sezonun başında ise ülkesinin takımlarından VEF Riga'da 12,6 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep Basketbol'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.