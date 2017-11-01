Gaziantep Basketbol'da transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Muratbey Uşak formasıyla mücadele eden Freimanis, Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzaladı. Letonyalı oyuncu, Muratbey Uşak ile çıktığı lig maçlarında 12,9 sayı ve 4,9 ribaunt ortalaması yakalarken, bu sezonun başında ise ülkesinin takımlarından VEF Riga'da 12,6 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.