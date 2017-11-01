EuroLeague'de heyecan devam ediyor

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, yarın ve 3 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. İki galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Valencia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise cuma günü İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Valencia (İspanya)

22.00 Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya)

3 Kasım Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga (İspanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)