EuroLeague'de heyecan devam ediyor
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, yarın ve 3 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. İki galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Valencia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes ise cuma günü İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Valencia (İspanya)
22.00 Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya)
3 Kasım Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)
20.30 Anadolu Efes - Unicaja Malaga (İspanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 7
Yorum
canhan e bunun bilet parası gişe hasılatlarıda var
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 13
Yorum
gs1905 Geng Ergüne-transferde GS-da futboldan anlamayan insanlar transfer yapır-Denayerin GS-gelmesi böyük bir xata.
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Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Toplam 1
Yorum
BJKLİ hadi çıkın as kadro ile hadi :)
EuroLeague'de heyecan devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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