 Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine

    Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü maçında yarın Kosova ekibi Sigal Priştine'yi konuk edecek.

    Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk karşılaşmada Ukrayna ekibi Khimik'i deplasmanda 80-60 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci maçında ise sahasında Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut'a 84-79 mağlup oldu. Sigal Priştine ise grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.