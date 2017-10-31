Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü maçında yarın Kosova ekibi Sigal Priştine'yi konuk edecek.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:37
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 27
Yorum
Saka misiniz ? Tabi canim Caner'i idam edin. Guray'lari, Melo'lari, Engin baytarlari degil. Hakem rehin alan Haciosmanoglu'nu yeniden külübün basina getiri
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Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 18
Yorum
gerçekler Kural olarak belki yazmıyor ancak fair-play'i öldüren bir pozisyon oldu.Golden saniyeler önce dediğin yaklaşık 40saniye..
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Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı
Toplam 11
Yorum
tebtrşkler rakibin ayağını parçalayarak aldığın topu rakip dakikalarca yerde yatmasına rağmen taca atmayıp gol attığın için tbrkler doğru yoldasın..
Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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