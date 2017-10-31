Demir İnşaat'ın konuğu Sigal Priştine

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü maçında yarın Kosova ekibi Sigal Priştine'yi konuk edecek.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk karşılaşmada Ukrayna ekibi Khimik'i deplasmanda 80-60 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece , ikinci maçında ise sahasında Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut'a 84-79 mağlup oldu. Sigal Priştine ise grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.