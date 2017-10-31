 Cimbom potada siftah peşinde – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Cimbom potada siftah peşinde

    Cimbom potada siftah peşinde

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayarak kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, Lietkabelis önünde şanssızlığını kırmaya çalışacak.

    Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:

    Takım G M A Y
    1. Bayern Münih 3 0 270 209
    2. Buducnost VOLI 3 0 255 233
    3. Grissin Bon Reggio Emilia 2 1 230 228
    4. Lietkabelis Panevezys 1 2 218 247
    5. Hapoel Bank Yahav 0 3 236 263
    6. Galatasaray Odeabank 0 3 218 247
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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