Cimbom potada siftah peşinde
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayarak kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, Lietkabelis önünde şanssızlığını kırmaya çalışacak.
Grupta 4. hatfa maçları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|1. Bayern Münih
|3
|0
|270
|209
|2. Buducnost VOLI
|3
|0
|255
|233
|3. Grissin Bon Reggio Emilia
|2
|1
|230
|228
|4. Lietkabelis Panevezys
|1
|2
|218
|247
|5. Hapoel Bank Yahav
|0
|3
|236
|263
|6. Galatasaray Odeabank
|0
|3
|218
|247
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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Esas ‘suni’lik bizim puanımızda
Toplam 9
Yorum
Trakyalı Bu takıma yakışmıyorsun aykut kocaman git küçük takımlarda oyna alper potuk valbuenadan daha mı iyi de sahaya sürüyorsun istifa ettt
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
dadaş 2011-2012-2013 de galatasaray şanpıyon olurken fenerbahçenın başında hangı hoca vardı
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
Kocaman fiyasko. kocaman değil hakem fiyasko. her maç penaltı verecek ilk 47 dakika FB aleyhine faul vermeyecek
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