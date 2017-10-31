Banvit'in konuğu Medi Bayreuth

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılama saat 18.00'de başlayacak. Grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Banvit, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan Medi Bayreuth ise 6 puanla lider durumda bulunuyor. Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.