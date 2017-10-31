Banvit'in konuğu Medi Bayreuth
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u konuk edecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılama saat 18.00'de başlayacak. Grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Banvit, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan Medi Bayreuth ise 6 puanla lider durumda bulunuyor. Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:00
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Esas ‘suni’lik bizim puanımızda
Toplam 9
Yorum
Trakyalı Bu takıma yakışmıyorsun aykut kocaman git küçük takımlarda oyna alper potuk valbuenadan daha mı iyi de sahaya sürüyorsun istifa ettt
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
dadaş 2011-2012-2013 de galatasaray şanpıyon olurken fenerbahçenın başında hangı hoca vardı
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
Kocaman fiyasko. kocaman değil hakem fiyasko. her maç penaltı verecek ilk 47 dakika FB aleyhine faul vermeyecek
Banvit'in konuğu Medi Bayreuth haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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