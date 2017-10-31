 Banvit'in konuğu Medi Bayreuth – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    'in konuğu Medi Bayreuth

    Banvit'in konuğu Medi Bayreuth

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u konuk edecek.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılama saat 18.00'de başlayacak. Grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan , 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan Medi Bayreuth ise 6 puanla lider durumda bulunuyor. Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:00
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