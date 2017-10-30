Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 74-86 yenerek namağlup liderliğini sürdüren TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li oyuncu Tony Crocker karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sakarya takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden başarılı çalıştırıcı, hem lig hem Avrupa'da mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Türkiye ligi ve EuroCup'ın farklı dinamikleri var. Oyuncularla hep konuştuğumuz ve onlara anlattığımız şey; uyum sağlamaları gerekiyor. Farklı bir basketbol oynuyoruz. Türkiye ligi de kolay bir yer değil. Sakarya da enerji olarak, konsantrasyon olarak düştüğümüz her yerde bizi yakalama becerisi göstererek ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Ama oyuncularım tekrardan konsantrasyon sağlayıp, oyunun içine girerek 15 sayılarda giden farkı korumasını bildiler" dedi.



"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU İŞLER YAPMAMIZ"

Ligde şu ana kadar yenilmediklerini ancak önemli olanın play-off olduğunu vurgulayan Orhun Ene şu ifadeleri kullandı: "Ligde bir galibiyet daha aldık, belki şu ana kadar yenilmedik ama bunlar bir şey ifade etmiyor. Takım olarak tabii ki yenilmemekten mutluyuz ama önemli olan bizim sahada basketbol olarak doğru işler yapmamız. Sakarya'da doğruların daha fazla olduğu, yanlışların daha az olduğu bir maç oldu. Ancak sezonu iyi bitirmek istiyorsak her gün daha da gelişmemiz lazım. Daha eksiklerimiz var. Kazandığımız için detaylardan uzaklaşmamamız gerekiyor. O detayları düzeltirsek iyi takım olacağız. Şimdi EuroCup'ta önümüzde çok önemli bir Asvel maçımız var. O maçın hazırlıklarına başlayacağız."



TONY CROCKER: "DOĞRU ŞUT SEÇİMLERİYLE KAZANDIK"

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Tony Crocker, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Sakarya Büyükşehir Basketbol takımının iyi bir takım olduğunu ve kendilerine karşı iyi mücadele ettiğini vurgulayan Crocker, "Sert bir takıma karşı biz de sert bir basketbol oynadık. Maçın sonunda biraz adaptasyon problemi olsa da final çeyreğinde yine doğru şut seçimleriyle maçı kazandık. Üst üste kazandığımız maçlar devam ediyor. Umarım üzerine daha da fazla koyarak bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.