Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Holon

Grupta ilk 2 haftayı kayıpsız geçtikten sonra geçen hafta Almanya'da EWE Baskets'e 96-82 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Hapoel Holon'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Gruptaki ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 5 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Hapoel Holon ise son sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 177. RANDEVU

Avrupa kupalarında 177. karşılaşmasını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 88 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 796 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 654 sayı gördü.