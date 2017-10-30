 Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Holon – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Holon

    Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Holon

    A Grubu'nda mücadele eden , gruptaki dördüncü maçında yarın İsrail ekibi Hapoel Holon'u konuk edecek.

    Grupta ilk 2 haftayı kayıpsız geçtikten sonra geçen hafta Almanya'da EWE Baskets'e 96-82 mağlup olan , yarın Hapoel Holon'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Gruptaki ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 5 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Hapoel Holon ise son sırada yer alıyor.

    AVRUPA'DA 177. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 177. karşılaşmasını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 88 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 13 bin 796 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 654 sayı gördü.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:58
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