Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında

Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla grup lideri durumunda.

D Grubu'nda 4. karşılaşmalar öncesi puan durumu şöyle: