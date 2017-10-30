 Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    , Çekya deplasmanında

    Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak.

    Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

    Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, averajla grup lideri durumunda.

    D Grubu'nda 4. karşılaşmalar öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Beşiktaş Sompo Japan 3 2 1 222 195 5
    2 CEZ Nymburk 3 2 1 260 238 5
    3 Nanterre 92 3 2 1 232 223 5
    4 Sidigas Avellino 3 2 1 233 226 5
    5 Aris 3 2 1 210 225 5
    6 Stelmet Zielona Gora 3 1 2 197 204 4
    7 Oostende 3 1 2 180 209 4
    8 Telekom Baskets Bonn 3 0 3 222 236 3



    Kaynak: AA
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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