Beşiktaş Sompo Japan, Çekya deplasmanında
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak.
Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 3 maçta iki takımın da ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunurken, Beşiktaş Sompo Japan averajla grup lideri durumunda.
D Grubu'nda 4. karşılaşmalar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Beşiktaş Sompo Japan
|3
|2
|1
|222
|195
|5
|2
|CEZ Nymburk
|3
|2
|1
|260
|238
|5
|3
|Nanterre 92
|3
|2
|1
|232
|223
|5
|4
|Sidigas Avellino
|3
|2
|1
|233
|226
|5
|5
|Aris
|3
|2
|1
|210
|225
|5
|6
|Stelmet Zielona Gora
|3
|1
|2
|197
|204
|4
|7
|Oostende
|3
|1
|2
|180
|209
|4
|8
|Telekom Baskets Bonn
|3
|0
|3
|222
|236
|3
Kaynak: AA
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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