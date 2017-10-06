ALMADIĞI KUPA KALMADI
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan F.Bahçe Doğuş, efsane koç Zeljko Obradovic’le kupalara ambargo koydu. 4 yılda; 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası müzeye girdi
21 KUPANIN 8'İNE İMZA ATTI
Avrupa şampiyonu F.Bahçe, tarihinde kazandığı 21 kupanın 8'ini başarılı çalıştırıcısının yönetiminde havaya kaldırdı. Obradovic'le 4 yılda; 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Sarı-lacivertliler 17 ayda 5 kupayı müzesine götürerek, tarih yazdı. Hedefteki 5 kupanın 5'ini almayı başaran F.Bahçe Doğuş, hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Sırp koç öncesinde de mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde önemli başarı elde edemeyen F.Bahçe, 57 yaşındaki koçla 4 sezonun 3'ünde Dörtlü Final'e adını yazdırdı. F.Bahçe, geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final sonucunda Yunan devi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinde bir ilki başarıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.
iŞTE 26 YILDA KAZANDIĞI KUPALAR
Dünya şampiyonluğu: Yugoslavya (1998)
Avrupa şampiyonluğu: Yugoslavya (1997)
Avrupa Ligi: Panathinaikos (5), F.Bahçe (1), R.Madrid (1), Partizan (1), J.Badalona (1)
Saporta Kupası: R.Madrid (1), Benetton (1)
Lig: Panathinaikos (15), F.Bahçe (3), Partizan (1)
Yerel kupa:
Panathinaikos (7), F.Bahçe (1), Partizan (1)
Cumhurbaşkanlığı Kupası: F.Bahçe (3)
İtalya Süper Kupa: Benetton (1)
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:32
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
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