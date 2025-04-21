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Haberler Başakşehir Avrupa aşkına!

Avrupa aşkına!

Başakşehir, Gaziantep FK’yı Piatek ve Brnic’in golleriyle 2-1 mağlup edip, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Avrupa aşkına!

Geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Başakşehir, dün de evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Üst üste dördüncü galibiyetini alan boz-baykuşlar, böylece puanını 48'e yükseltti ve üçüncülük için iddiasını sürdürdü. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 42'de penaltıdan Piatek ve 45+4'te Brnic attı. Gaziantep'in sayısını 9'da Okereke kaydetti. Başakşehir'in ilk golünü atan Piatek, 88'de kırmızı kartla oyundan atıldı. Antep, hakem Zorbay Küçük'e maç sonu büyük tepki gösterdi.

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