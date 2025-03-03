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Haberler Başakşehir Krzysztof Piatek: Kazanmak önemliydi!

Krzysztof Piatek: Kazanmak önemliydi!

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 00:20
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Krzysztof Piatek: Kazanmak önemliydi!

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Sivasspor karşısında kazanmanın ve 3 puan almanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Piatek, "Bugün bizim için düşünülmüş bir maçtı. Kazanmak ve üç puan almak en önemliydi. Kalan maçları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kalan maçları kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Savaşacağız. Bence şansımız var, hala değişime sahibiz. Maçı kazandık. Yarıştayız. Bence sonunda orada olmak için geçen sezonki gibi her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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