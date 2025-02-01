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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 20:20
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RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Keny, Piatek

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Laura, Marius

RAMS BAŞAKŞEHİR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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